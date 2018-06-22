من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

"أطباء بلا حدود": نخطط لإرسال فريق طبي وإمدادات إلى الحديدة في اليمن

الجمعة 22 حزيران 2018
| 16:37
 
"أطباء بلا حدود": نخطط لإرسال فريق طبي وإمدادات إلى الحديدة في اليمن
ابرز ما في هذا الخبر

المنظمة على اتصال دائم مع جانبي النزاع، وتمّ إعلام التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عن خطط إيصال المساعدات الأسبوع المقبل
موجود أيضاً في:
بيّنت منسقة الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود"، كارولين سيغوين، أنّ "المنظمة سترسل فريقًا وإمدادات طبيّة إلى مستشفى في ميناء الحديدة باليمن، إذا تمكّنت من الوصول إلى المدينة".

وأوضحت في حديث صحافي، "أنّنا أرسلنا من الشمال العديد من الأدوية والمواد للجرحى في مستشفى الثورة، وسنحاول إرسال فريق الأسبوع المقبل إلى الحديدة، ولكنّنا لسنا متأكدين بعد بسبب الأسباب الأمنية"، مشيرةً إلى "أنّنا لا نزال ننتظر الإذن من السلطات لبدء تحرّك الفريق مع الأدوية".

ولفتت سيغوين إلى أنّ "المنظمة على اتصال دائم مع جانبي النزاع، وتمّ إعلام التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عن خطط إيصال المساعدات الأسبوع المقبل"، مؤكّدةً أنّ "الوضع في الحديدة يمكن أن يتدهور بسهولة، مع إمكانية مواجهة السكان للحصار".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب