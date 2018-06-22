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الجبوري: مجلس النواب حريص على مواصلة عقد جلساته الاستثنائية استمراراً لتصويب المسار الديمقراطي

الجمعة 22 حزيران 2018
| 17:42
 
الجبوري: مجلس النواب حريص على مواصلة عقد جلساته الاستثنائية استمراراً لتصويب المسار الديمقراطي
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المقصد الاسمى للمجلس يتمثل بحماية العملية السياسية التي سالت انهاراً من الدماء العراقية الشريفة للحفاظ عليها
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شدّد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ان "المجلس حريص على مواصلة عقد جلساته الاستثنائية استمراراً لتصويب المسار الديمقراطي الذي اخذه على عاتقه وعمل طوال السنوات التشريعية على تحقيقه"، منوهاً ان المجلس يسارع خطواته حرصاً منه على تحقيق الاطار الدستوري والمنضبط ضمن معالجة تصب لصالح العملية وتثبت اعرافاً وسياقات وسوابق تاريخية شهد لها القضاء يوم امس"، مشيداً بدور المؤسسة القضائية والاستجابة الكاملة لجميع القوى السياسية وامتثالها لرأي القضاء الذي يعد الملجأ الاوحد للفصل والحكم بالقضايا الدستورية املاً في اجراء عد وفرز شامل في كافة المراكز والمحطات الانتخابية في العراق.

ولفت الجبورب الى ان "المقصد الاسمى للمجلس يتمثل بحماية العملية السياسية التي سالت انهاراً من الدماء العراقية الشريفة للحفاظ عليها وتنزيهها لكل ما يشوب الانتخابات فيها من تشكيك واحباط كل محاولات الفاسدين لتلويث هذه الشرعية"، مؤكداً ان "المجلس ماض لأكمال المهمة على الوجه الدستوري الواضح بشكل لا يقبل اللبس لتثبيت الحقوق الثابتة واعادة الحقوق المستلبة ضمن اجراءات منضبطه ستقطع كل التهم الموجهة الى العملية الانتخابية وتسهم بكشف المتلاعبين بارادة الشعب ومحاسبتهم بالقانون وملاحقتهم اي كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية او السياسية".
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