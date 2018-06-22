وزير داخلية ايران: انتاج 10 آلاف طن من الافيون في افغانستان يشكل خطرا على بلادنا

حذّر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي من "مخاطر انتاج المخدرات في افغانستان"، موضحا ان "انتاج 10 آلاف طن من الافيون سنويا في هذا البلد يعد احد مصادر الخطر على ايران"، معرباً عن اسفه لـ"التعاون الذي ظهر خلال الاشهر الاخيرة بين عصابات الاتجار بالمخدرات والمجموعات الارهابية بهدف تهريب المخدرات عبر استخدام الاسلحة الثقيلة".



واضاف، ان "حجم الاتجار بالمخدرات يبلغ نحو 50 الى 60 مليار دولار على الصعيد العالمي".