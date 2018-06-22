من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

بوغدانوف بحث مع قرقاش في العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

الجمعة 22 حزيران 2018
| 18:13
 
بوغدانوف بحث مع قرقاش في العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط
ابرز ما في هذا الخبر

تمّ التشديد على ضرورة حلّ الخلافات، بما في ذلك الجوانب الإنسانية، على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق ​الأمم المتحدة​
موجود أيضاً في:
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ "نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، بحث مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في العلاقات بين البلدين"، مشيرةً إلى أنّ "خلال اللقاء تمّ التطرّق إلى القضايا الحيوية لتطوير علاقات الصداقة الروسية - الإماراتية، مع التركيز على الحفاظ على الحوار السياسي النشط".

ولفتت الخارجية إلى أنّه "تمّ تبادل للآراء حيال الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في اليمن، والأراضي الفلسطينية وليبيا ومنطقة الخليج"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التشديد على ضرورة حلّ الخلافات، بما في ذلك الجوانب الإنسانية، على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب