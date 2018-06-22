بوغدانوف بحث مع قرقاش في العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ "نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، بحث مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في العلاقات بين البلدين"، مشيرةً إلى أنّ "خلال اللقاء تمّ التطرّق إلى القضايا الحيوية لتطوير علاقات الصداقة الروسية - الإماراتية، مع التركيز على الحفاظ على الحوار السياسي النشط".



ولفتت الخارجية إلى أنّه "تمّ تبادل للآراء حيال الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في اليمن، والأراضي الفلسطينية وليبيا ومنطقة الخليج"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التشديد على ضرورة حلّ الخلافات، بما في ذلك الجوانب الإنسانية، على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".