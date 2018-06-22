نجم تنس بريطاني يسخر من أداء ميسي ورفاقه الجمعة 22 حزيران 2018 | 19:17 ابرز ما في هذا الخبر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة والتعليق، وسخروا من طرافة الموقف، وتعليقي لاعبي التنس العالميين موجود أيضاً في: رياضة سخر نجم التنس البريطاني أندي موراي من أداء المنتخب الأرجنتيني في مباراته مع كرواتيا بمونديال روسيا، بنشر تعليق "مستفز" على صورة لزملائه لاعبي التنس الأرجنتينيين خوان موناكو ودييغو شوارتزمان.

ونشر موناكو صورة مع مواطنه شوارتزمان، من داخل ملعب مباراة المنتخب الأرجنتيني مع كرواتيا، خلال لقاء الفريقين في مونديال روسيا مساء الخميس.



وبعد خسارة الأرجنتين بنتيجة 0-3، علّق موراي على الصورة المنشورة في حساب موناكو على "إنستغرام" قائلا: "هل أنت سعيد أنك سافرت كل تلك المسافة لمشاهدة هذا الأداء؟".



وردّ موناكو على تعليق موراي برمز تعبيري وهو "حركة يد مشينة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة والتعليق، وسخروا من طرافة الموقف، وتعليقي لاعبي التنس العالميين.



ومنيت الأرجنتين بهزيمة "مذلة" أمام كرواتيا، أثارت سخط جماهيرها والإعلام المحلي، الذي أشار لوجود مشاكل كبيرة في المنتخب.



وتمتلك الأرجنتين نقطة واحدة من مباراتين، وأصبح مصيرها متعلقا بنتائج الفرق الأخرى في المجموعة التي تضم أيضا نيجيريا وآيسلندا.