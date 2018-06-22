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لوغانسك الشعبية تحكم على الرئيس الأوكراني بالمؤبد

الجمعة 22 حزيران 2018
| 19:40
 
لوغانسك الشعبية تحكم على الرئيس الأوكراني بالمؤبد
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جلسة المحكمة هذه كانت الثانية بعد الجلسة الأولى التي جرت في مدينة دونيتسك يومي 26 و27 أذار
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قضت إحدى محاكم جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، بالسجن المؤبد للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في دونباس شرقي البلاد.

وأدانت المحكمة إلى جانب بوروشينكو غيابيا كلا من وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع ألكسندر توبتشينوف، ورئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي، ووزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، ورئيس الحكومة الحالية فلاديمير غرويسمان، ورئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة فيكتور موجينكو، حيث حكم عليهم جميعا بالسجن المؤبد كذلك.

القضاة الشعبيون في لوغانسك، أكدوا أنهم سيقدمون كل المواد حول التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في جنوب شرقي أوكرانيا إلى المحكمة الأوكرانية العليا لإعلان الحكم النهائي في وقت لاحق عند تسلم ساسة جدد السلطة في أوكرانيا وبعد تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية.

جلسة المحكمة هذه كانت الثانية بعد الجلسة الأولى التي جرت في مدينة دونيتسك يومي 26 و27 أذار، حيث قدمت المحكمة الشعبية اتهامات لثمانية سياسيين أوكرانيين بمن فيهم الرئيس الحالي وقدمت أدلة مختلفة كان يجمعها المحققون بدءا من عام 2014.
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