من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

مدافع المنتخب الإنجليزي يكشف عن مصدر قوة الفريق

الجمعة 22 حزيران 2018
| 20:02
 
مدافع المنتخب الإنجليزي يكشف عن مصدر قوة الفريق
ابرز ما في هذا الخبر

جاء الهدف الأول لمنتخب إنجلترا أمام تونس عندما حوّل ستونز ركلة ركنية بضربة رأس أبعدها حارس الفريق الخصم ليتابعها كين داخل المرمى
موجود أيضاً في:
أكد جون ستونز مدافع المنتخب الإنجليزي، أن منتخب بلاده سيحاول تكرار نجاحه في الركلات الثابتة عندما يواجه بنما في المباراة الثانية بالمجموعة السابعة.
وجاء هدفا هاري كين في مباراة الفوز 2-1 على تونس بالمباراة الأولى بعد ركلتين ركنيتين، حيث أشار ستونز إلى أن الفريق كان يركز على ذلك بالفعل، وفق ما نقلت "رويترز".

وأبلغ ستونز الصحفيين وهو يشرح كيف تريد إنجلترا تكرار هذا النجاح في مباراة يوم الأحد: "عملنا على ذلك بشكل كبير لمدة يومين أو ثلاثة قبل المباراة".

وأضاف: "وجدنا في السجلات التي قمنا بدراستها أن العديد من الأهداف في البطولات الكبيرة تأتي من الركلات الثابتة وليس اللعب المفتوح".

وجاء الهدف الأول لمنتخب إنجلترا أمام تونس عندما حوّل ستونز ركلة ركنية بضربة رأس أبعدها حارس الفريق الخصم ليتابعها كين داخل المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قفز المدافع هاري ماجواير ليحوّل ركلة ركنية أرسلها كيران تريبيير وصلت إلى كين قائد إنجلترا الذي هز الشباك بضربة رأس.

ويمثل ماجواير وكين وستونز خطورة كبيرة في التمريرات العالية والركلات الثابتة التي ترى إنجلترا أنها نقطة قوتها في المونديال.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب