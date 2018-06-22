مدافع المنتخب الإنجليزي يكشف عن مصدر قوة الفريق

أكد جون ستونز مدافع المنتخب الإنجليزي، أن منتخب بلاده سيحاول تكرار نجاحه في الركلات الثابتة عندما يواجه بنما في المباراة الثانية بالمجموعة السابعة.

وجاء هدفا هاري كين في مباراة الفوز 2-1 على تونس بالمباراة الأولى بعد ركلتين ركنيتين، حيث أشار ستونز إلى أن الفريق كان يركز على ذلك بالفعل، وفق ما نقلت "رويترز".



وأبلغ ستونز الصحفيين وهو يشرح كيف تريد إنجلترا تكرار هذا النجاح في مباراة يوم الأحد: "عملنا على ذلك بشكل كبير لمدة يومين أو ثلاثة قبل المباراة".



وأضاف: "وجدنا في السجلات التي قمنا بدراستها أن العديد من الأهداف في البطولات الكبيرة تأتي من الركلات الثابتة وليس اللعب المفتوح".



وجاء الهدف الأول لمنتخب إنجلترا أمام تونس عندما حوّل ستونز ركلة ركنية بضربة رأس أبعدها حارس الفريق الخصم ليتابعها كين داخل المرمى.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قفز المدافع هاري ماجواير ليحوّل ركلة ركنية أرسلها كيران تريبيير وصلت إلى كين قائد إنجلترا الذي هز الشباك بضربة رأس.



ويمثل ماجواير وكين وستونز خطورة كبيرة في التمريرات العالية والركلات الثابتة التي ترى إنجلترا أنها نقطة قوتها في المونديال.