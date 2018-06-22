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الخارجية المصرية: البرتغال طرحت إعادة توطين 400 لاجئ مقيم في مصر

الجمعة 22 حزيران 2018
| 20:23
 
الخارجية المصرية: البرتغال طرحت إعادة توطين 400 لاجئ مقيم في مصر
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المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد في ​القاهرة​ بين الجانبين في كانون الاول 2017
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كشفت وزارة الخارجية المصرية عن أن "البرتغال طرحت إعادة توطين 400 لاجئ على أراضيها، ممن يقيمون حالياً في مصر خلال عامي 2018 و2019"، مشيرةً إلى أن "ريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا أعادت توطين مئات اللاجئين الذين كانوا يقيمون بمصر".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية المصرية أن "هذا التعاون المثمر مع البرتغال يأتي في إطار المساعي التى تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر، لتعزيز التعاون بين مختلف الدول في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قضية عالمية".

وأوضحت أن "المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد في القاهرة بين الجانبين في كانون الاول 2017"، مشيرةً إلى أن "إطار 2017 تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر، تقديراً للمسئولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها".

ولفتت الخارجية المصرية إلى إنه "بالفعل قامت كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا بإعادة توطين مئات اللاجئين تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم"، مشيرةً إلى أن "البرتغال طرحت مؤخراً في إطار هذا البرنامج إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية ومكتب المفوضية العليا لشئون للاجئين في القاهرة".
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