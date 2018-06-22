موسكو: لا بديل عن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سوى الحرب

رجح مصدر في وزارة الخارجية الروسية انطلاق جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي هذا الصيف، دون أن يذكر مكان وتاريخ هذه المشاورات.



وقال مصدر الخارجية: "هذه عملية طبيعية، إذ لم ينقطع هذا الحوار أبدا بين الجانبين والجميع يتفهمون جيدا أن هذا الحوار يجب أن يستمر، وأنه لا بديل عنه".



وأضاف: "الحوار الاستراتيجي هو حالة طبيعية للعلاقات الدولية، وخاصة بين دول كروسيا والولايات المتحدة، لأنه ليس هناك بديلا عنه سوى الحرب، إما الحوار الاستراتيجي أو الحرب، ولكن أحدا في واشنطن ولاسيما في موسكو لا يريد الحرب، لأن الحرب بين روسيا والولايات المتحدة ستعني إبادة البشرية جمعاء".