من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

سامباولي يدافع عن ميسي ويتحمل مسؤولية الخسارة

الجمعة 22 حزيران 2018
| 21:19
 
سامباولي يدافع عن ميسي ويتحمل مسؤولية الخسارة
ابرز ما في هذا الخبر

لا أشعر بالخجل ولكن بالألم، لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بهذا الشعور كمدرب، هناك الكثير من الألم لأننا لم نكن على مستوى آمال الشعب الأرجنتيني
موجود أيضاً في:
أعرب المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي عن "ألمه الكبير"، بسبب الخسارة الثقيلة أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في نهائيات كأس العالم 2018، مدافعا في الوقت نفسه عن ليونيل ميسي.
وأوضح سامباولي أنه يتحمل مسؤولية تلك الهزيمة التي تهدد فريقه بالخروج مبكرا من المونديال، وقال: "أنا المسؤول عن كل شيء، لا يمكن تحميل اللاعبين الذين كانوا في الميدان المسؤولية، إنها مسؤولية المدرب".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان" البريطانية: "خطة اللعب التي اعتمدنا عليها لم تنجح فأنا لم أقرأ المباراة بشكل صحيح، لكن علينا أن نتمسك بالأمل حتى آخر لحظة".

وبيّن سامباولي، أن لاعبي المنتخب هم سبب عدم تألق ليونيل ميسي برفقة بلاده، مردفا: "إنه قائد فريقنا، إنه يقود الفريق، وببساطة لم نتمكن من تمرير الكرة إليه، كنا نعمل على إيصال الكرة له والخصم يحاول منع ذلك، لذلك خسرنا المعركة".

وواصل: "لا أشعر بالخجل ولكن بالألم، لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بهذا الشعور كمدرب، هناك الكثير من الألم لأننا لم نكن على مستوى آمال الشعب الأرجنتيني".

وتابع: "أود الاعتذار لكل من جاء لمتابعتنا، أعتقد أنني مسؤول عن ذلك، كنت متحمسا للغاية مثلكم والآن أشعر بألم شديد، حاولت بذل قصارى جهدي حتى الآن ولم أجد طريقة لمنحكم ما تريدون".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب