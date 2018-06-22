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الاتحاد الاوروبي يحذر من كارثة انسانية في منطقة درعا

الجمعة 22 حزيران 2018
| 20:43
 
الاتحاد الاوروبي يحذر من كارثة انسانية في منطقة درعا
ابرز ما في هذا الخبر

العملية العسكرية الحالية تجري في منطقة خفض توتر تعهدت الاطراف الضامنة في استانا حمايتها
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ندد الاتحاد الاوروبي بـ"الهجوم الذي يشنه النظام السوري في محافظة درعا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة فصائل معارضة"، داعيا حلفاء دمشق الى وقف الاعمال القتالية لتجنب مأساة انسانية.

ولفت الاتحاد في بيان الى أن "العملية العسكرية الحالية تجري في منطقة خفض توتر تعهدت الاطراف الضامنة في استانا حمايتها"، مشددة على أن"المطلوب من أفرقاء استانا ضمان وقف الاعمال القتالية في هذه المنطقة كأولوية ونتوقع منهم ان يحترموا هذا الالتزام".

وأكدت أن "جميع التدابير ضرورية لحماية أرواح المدنيين وكذلك ضمان وصول المساعدات الانسانية دون عراقيل بشكل آمن ومستمر"، محذرة من أن "نيران المدفعية والغارات الجوية تدفع السكان الى الهرب باتجاه الحدود مع الاردن، الامر الذي قد يؤدي الى عواقب انسانية مدمرة".
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