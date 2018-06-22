التحالف الدولي: مجهولون يطلقون النار على المستشارين العسكريين في التنف

أعلن "التحالف الدولي" أن "مجهولين أطلقوا النار على المستشارين العسكريين لـ "التحالف" في منطقة التنف في سوريا"، مشيراً إلى أن "مسلحي جيش مغاوير الثورة ومستشاري التحالف الدولي تعرضوا في منقطة منع التصعيد قرب التنف لإطلاق نار من قوى معادية مجهولة، والتي تمركزت مباشرة بعد حدود منطقة التنف في وقت مبكر من مساء 21 حزيران".



وأضاف: حاول مسلحو "جيش مغاوير الثورة" ومستشاري التحالف وقف إطلاق النار وردوا بفتح النار لحماية أنفسهم. وبعد ذلك أوقفت القوة المعادية إطلاق النار ولا إصابات بين قوات التحالف وشركائهم. يتواصل مسؤولي التحالف مع الزملاء الروس عبر خط تجنب الصدام كي لا تقع أي أخطاء".