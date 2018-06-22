من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

خارجية روسيا: روسيا وإيران ستدافعان عن مصالحهما في وجه العقوبات أميركا

الجمعة 22 حزيران 2018
| 21:41
 
خارجية روسيا: روسيا وإيران ستدافعان عن مصالحهما في وجه العقوبات أميركا
ابرز ما في هذا الخبر

الجانب الروسي أكد الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق حول هذا الموضوع
موجود أيضاً في:
أكدت وزارة الخارجية الروسية "عزم موسكو وطهران مواصلة العمل لحماية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، من عقوبات الولايات المتحدة الانفرادية غير القانونية"، مشيرةً إلى أنه "تم التركيز خلال المشاورات التي جرت بين سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي وعباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، حول قضايا سياسية على تعاون روسيا وإيران من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "الجانب الروسي أكد الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق حول هذا الموضوع لضمان حماية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من تأثير عقوبات الولايات المتحدة الأحادية غير القانونية".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب