خارجية روسيا: روسيا وإيران ستدافعان عن مصالحهما في وجه العقوبات أميركا

أكدت وزارة الخارجية الروسية "عزم موسكو وطهران مواصلة العمل لحماية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، من عقوبات الولايات المتحدة الانفرادية غير القانونية"، مشيرةً إلى أنه "تم التركيز خلال المشاورات التي جرت بين سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي وعباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، حول قضايا سياسية على تعاون روسيا وإيران من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".



وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "الجانب الروسي أكد الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق حول هذا الموضوع لضمان حماية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من تأثير عقوبات الولايات المتحدة الأحادية غير القانونية".