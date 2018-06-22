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مصر تحذر من تحول خطير في سياسة الولايات المتحدة

الجمعة 22 حزيران 2018
| 21:59
 
مصر تحذر من تحول خطير في سياسة الولايات المتحدة
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أعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، برئاسة طارق رضوان، عن قلقها إزاء قرار الولايات المتحدة مؤخرا، بشأن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت اللجنة أن القرار غير مفاجئ نظرا للتهديدات السابقة والمتكررة من قبل الولايات المتحدة بالانسحاب ما لم يغير هذا المجلس سياساته ومواقفه الرافضة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وسوريا المحتلة والبعيدة كل البعد عن الالتزامات التي يضعها القانون الدولي على عاتق إسرائيل بمقتضى كونها دولة احتلال.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يدشن مرحلة جديدة في تاريخ تحيز الولايات المتحدة لربيبتها إسرائيل تعلن فيها دون مواربة دعمها الكامل لدولة إسرائيل حتى وإن أدى ذلك إلى تخليها عن مسؤوليتها كدولة كبرى محورية على المستوى الدولي وعلى القيم الليبرالية التي نص عليها الدستور الأمريكي.

ورأت اللجنة أن هذا التحول الخطير في سياسة الولايات المتحدة سيكون له أثره غير المأمون على مجريات القضية الفلسطينية.
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