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الحرس الثوري: جبهتنا الأمامية في العراق وسوريا ولبنان

السبت 23 حزيران 2018
| 07:07
 
الحرس الثوري: جبهتنا الأمامية في العراق وسوريا ولبنان
ابرز ما في هذا الخبر

إيران استطاعت نقل ساحات القتال مع العدو إلى مسافات بعيدة
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نقلت وكالة أنباء "إيسنا" الطلابية تصریحات نائب قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي في جامعة فردوسي بمدينة مشهد شمال شرق إيران بمناسبة يوم الباسيج، إذ قال إنّ "إيران استطاعت نقل ساحات القتال مع العدو إلى مسافات بعيدة"، واصفاً العراق ولبنان وسوريا بالخطوط الأمامية لحرب إيران مع "أعدائها"، وفق ما قال.
كما أشار سلامي إلى أنّ كلّما يتقدم الزمن تتسع ثورتنا، وتتسع وتكبر خطوط التماس مع الأعداء".

وأضاف سلامي إنّ "إيران كانت تفتقر لقوّة منظمة، وإنّ فنّ الثورة يكمن في قوتها للإشتباك مع العدو في ساحات واسعة"، في إشارة للتدخل العسكري الإيراني في البلدان الأخرى.
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