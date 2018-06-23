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من أوصل البطاقات الصفراء والحمراء الى الملاعب؟

السبت 23 حزيران 2018
| 07:11
 
من أوصل البطاقات الصفراء والحمراء الى الملاعب؟
ابرز ما في هذا الخبر

من أوصل البطاقات الصفراء والحمراء الى الملاعب؟
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هو المدرس الانكليزي كين آستون الذي يعود اليه الفضل الكبير في ادخال نظام البطاقتين الصفراء والحمراء في لعبة كرة القدم.
وقد بدأ آستون بالتفكير بطرق لتفادي اي مشكل يحصل داخل الملاعب، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مونديال 1962 أن يسند اليه ادارة مباراة تشيلي وإيطاليا بدلا من حكمها الأصلي، وحصل خلال هذه المباراة اعمال شغب كثيرة كادت تتحول فيها المباراة الى دموية.
ولتفادي حدوث مثل هذه المشاكل في المستقبل، وبينما كان يقود آستون سيارته أدرك أن محاكاة نظام الإشارات الضوئية ستكون الحل الأمثل، فاللون الأصفر يعني التمهل واللون الأحمر يعني التوقف، فالألوان تكسر حواجز اللغة، وتوضح الأمر للجميع، سواء كان القرار إنذار اللاعب أو طرده.
وبنتيجة لذلك قدم آستون اقتراحه للاتحاد الدولي لكرة القدم ومنذ ذلك الوقت بدأت تُستخدم البطاقات الصفراء والحمراء لأول مرة في مونديال عام 1970، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالم كرة القدم.
 
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