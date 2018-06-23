بالوثيقة- هزة ارضية ضربت مدينة الكوت مركز محافظة واسط السبت 23 حزيران 2018 | 07:13 ابرز ما في هذا الخبر هزة ارضية تضرب بعض مناطق مدينة الكوت مركز محافظة واسط موجود أيضاً في: محافظات