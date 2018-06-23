رغد صدام حسين تكشف: هل مات عزّة الدوري؟

تناقلت وسائل إعلام عراقية عديدة أنباء عن وفاة عزة الدوري، نائب رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن صحيفة "أخبار العراق" بنسختها الإنكليزية، ومواقع عراقية عديدة "لم تسمها"، إعلاناً "نسبته إلى رغد صدام حسين، يشير إلى وفاة عزة الدوري".



ونقل الموقع العراقي عن مصدر مقرب من محامي رغد صدام حسين، هيثم الهرش، قوله إنه "تم تكليفه من قبل ابنة صدام بإرسال رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري، بعد وفاته"، بحسب الوكالة الروسية.



وأضافت "سبوتنيك" أن "المصدر أوضح أن نائب صدام حسين توفي في إحدى مستفيات تونس، بعد صراع مع مرض في الدم"، من دون أن يوضح طبيعة المرض ولا موقع المستشفى.



إلا أن رغد صدام حسين، نفت أمس الجمعة ما تناقلته وسائل إعلام حول وفاة الدوري.



ونقلت وسائل إعلام عن رغد قولها، في بيان، إن "وكالة روسية نشرت خبراً مفبركاً حول وفاة الدوري نقلاً عن بعض وسائل الإعلام المغرضة التي تحاول دائماً زجَّ اسم رغد صدام حسين بمواضيع كاذبة"، على حدِّ وصفها.



كما نقل البيان عن رغد قولها إن "ما نشرته الوكالة غير صحيح إطلاقاً، ولا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا"، مشيرةً إلى أن "المحامي هيثم الهرش كان محامياً سابقاً لها وانتهى توكيله منذ زمن بعيد"، بحسب تعبيرها.



وأردف البيان أن "رغد تنفي كل الأخبار الكاذبة التي يتم تناقلها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، لافتةً إلى أن "أي تصريح أو خبر ينشر عنها يُعد كاذباً ما لم يتم إصداره منها شخصياً بالصوت والصورة".