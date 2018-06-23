صباح الخير... وهذه نصيحة من برجك اليوم!

الحمل

تُقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلّا من خلال تغيير رؤيتك للأمور.



الثور

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدداً متزايداً من التعقيدات غير المتوقعة.



الجوزاء

فكّر في إعادة تنظيم بعض الأمور المهنية والشخصية.



السرطان

أدخل روحاً جديدة إلى علاقاتك من خلال الأفعال غير التقليدية والعفوية.



الاسد

حاول ألّا تفقد مزاجك وأعصابك بسبب بعض المشكلات.



العذراء

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.



الميزان

إستخدم المواجهة بين الزملاء لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.



العقرب

لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط، بل أعِد التفكير في المشكلة بتمعّن.



القوس

ربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تقدر على تغييرها.



الجدي

لقد أنجزت الكثير ولكنك غير راض أكثر من أي وقتٍ مضى.



الدلو

الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك.



الحوت

إسمح لأحبّائك بالإحساس بدفء عاطفتك.