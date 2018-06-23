العراق وسوريا وإيران وروسيا يناقشون تأمين الحدود العراقية-السورية



ناقش مركز تبادل المعلومات الرباعي بحضور ممثلي العراق وسوريا وايران وروسيا في العاصمة بغداد، الموقف الأمني على الحدود العراقية - السورية في القاطع الجنوبي لمحافظة الانبار.

وشهد الاجتماع مشاركة قيادات القوات الأمنية والحشد الشعبي لمناقشة تطورات عمليات مسك الحدود العراقية السورية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان» الحضور ناقشوا مجموعة من المواضيع الأمنية المهمة، لاسيما جهود مكافحة الإرهاب وتامين المنافذ والمعابر الحدودية المشتركة فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بخصوص تواجد عصابات داعش الإرهابية في الأراضي السورية القريبة من الحدود العراقية».

الى ذلك، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير يار الله، ان قيادات القوات الأمنية والحشد الشعبي شاركت في الاجتماع الرباعي لمناقشة تطورات عمليات مسك الحدود العراقية السورية، مشيرا الى أن الاجتماع شهد تقديم مقترحات بشأن عمليات تأمين الحدود.

وقال يار الله: إن «قيادة العمليات المشتركة وجهت دعوة الى قائد قوات حرس الحدود وقائد عمليات الانبار وقائد عمليات الجزيرة والبادية ومدير عمليات الحشد الشعبي ومدير استخبارات الحشد الشعبي لاطلاع المركز الأمني الرباعي على ما يجري في الحدود العراقية السورية».