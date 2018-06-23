مونديال 2018: سويسرا تصعّب المهمّة على البرازيل.. ونيجيريا تُعيد الأرجنتين إلى المونديال!

أعاد منتخب نيجيريا نظيرَه الأرجنتيني إلى المونديال ومنافسات التأهل للدور الثاني، بعد ليلةٍ كئيبة تجرّع فيها عشّاق "التانغو" مرارة إمكانية توديع المونديال باكراً. وقلبت نيجيريا المعادلة من خلال فوزها على آيسلندا، معيدةً لأقدام ميسي وزملائه إمكانية حسم تأهلهم بعد أن أفلت منها. من جهتها، خطفت سويسرا فوزاً في غاية الأهمية على صربيا، أعادها لصراع التأهل وخلط أوراق المجموعة الخامسة التي تضمّ البرازيل، ما صعّب المهمّة على الأخيرة التي لم تستطع حسمَ تأهّلها رغم فوزها على كوستاريكا 2-0.





البرازيل تُقصي كوستاريكا وتقترب من التأهل



خطف منتخب البرازيل فوزاً مهمّاً من كوستاريكا بنتيجة 2-0، محافظاً على آماله في التصدر والتأهل للدور الثاني، بانتظار انتهاء الجولة الثالثة الحاسمة.



ولم ينجح منتخب كوستاريكا في خطته القائمة على التراجع للخلف والاعتماد على سدّه المنيع كيلور نافاس، فعلى الرغم من صموده لمدة 90 دقيقة، فشل في آخر امتحانَين له حيث تمّ اختراقه بهدفَين سجّلهما نجم برشلونة فيليب كوتينيو ونيمار في الوقت البدل ضائع، عند الدقائق 91 و97 على التوالي.



ولم تسلم هذه المباراة من الجدالات، حيث تدخّلت التكنولوجيا لتحرم البرازيل من ضربة جزاء مشكوك في أمرها بعدما صفّرها الحكم في الدقيقة 78 لصالح نيمار، قبل أن يستعين بتقنية الفيديو ويقرر إلغاءَها، بداعي "ادعاء" النجم البرازيلي السقوط.



وكان لافتاً غياب تدخّل غرفة الـ”VAR” في العديد من اللقطات المثيرة للجدل التي اعترض عليها لاعبو البرازيل، دون أن يحرّك الحكّام ساكناً، ليبقى الجدل قائماً حول هذه التقنية التي تُستخدم تبعاً لمزاج الحكام برأي المتابعين.



وبهذه النتيجة، ودّعت كوستاريكا المونديال بعد خسارتَين بنتيجة 1-0 و2-0 أمام صربيا والبرازيل على التوالي.





نيجيريا تُعيد الأمل للأرجنتين.. والحسم يتأجل



أعاد منتخب نيجيريا الأمل للأرجنتين واضعاً التأهل للدور الثاني بيد ميسي ورفاقه بعد أن كانوا على أعتاب توديع المونديال، حيث خطف النيجيريون فوزاً مهمّاً على آيسلندا بنتيجة 2-0 في الدقيقتين 49 و75.



وكانت آيسلندا قريبة من حسم تأهلها بحال فوزها على نيجيريا، لكنّ المنتخب الأفريقي فاجأها وتقدّم في بداية الشوط الثاني، قبل أن يترجم تفوّقه وسيطرته إلى هدفٍ آخر أنهى اللقاء وأجّل حسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة حتى الجولة الثالثة.



وإذا أردنا اختصار هذه المباراة بجملةٍ واحدة، يكفي القول أنّ نيجيريا أعادت الأرجنتين إلى المونديال بعدما كانت على حافة الهاوية.



وسيتحدد المركز الثاني يوم الثلاثاء المقبل، حين تواجه الأرجنتين نيجيريا في سان بطرسبرغ، وتلعب كرواتيا مع آيسلندا في الوقت ذاته.



وتحتل نيجيريا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف كرواتيا المتصدرة بـ 6 نقاط، فيما تتعادل الأرجنتين وأيسلندا في المركز الأخير بنقطة وحيدة لكل منهما.



وبهذه الأرقام، بات منتخب الأرجنتين مطالباً بالفوز ولو بنتيجة 1-0 على نيجيريا، مع الخسارة المتوقعة لآيسلندا أمام كرواتيا كي يتأهل ميسي للدور الثاني.



ويبقى السؤال الأبرز، هل ستتمكّن نيجيريا من إقصاء المنتخب الذي أعادته بنفسها إلى المونديال، أم أنّ السحر سينقلب على الساحر؟!









سويسرا تصدم صربيا وتصعّب مهمّة البرازيل



قضى منتخب سويسرا على نظيره الصربي في المباراة التي جمعتهما، خاطفاً فوزًا في الوقت القاتل بثنائية سجّلهما تشاكا وشاكيري في الدقائق 52 و91 على التوالي، فيما سجّل لصربيا اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الخامسة.



ودخل المنتخب الصربي اللقاء واضعاً حسمَ التأهل نصبَ عينَيه، وما لبثت أن انطلقت المباراة حتى وجد نفسه متقدّماً في الدقيقة الخامسة عن طريق ميتروفيتش، واستمرّ في تقدّمه حتى نهاية الشوط الأول. إلّا أنّ الشوط الثاني شهد قلباً للمعادلات والنتيجة، إذ لم يصمد لاعبو صربيا أمام "العناد" السويسري الذي رفض رفع الراية البيضاء، وأصرّ على خطف التعادل والتقدم في الوقت القاتل من المباراة.



وكان ينبغي على صربيا الفوز للمرة الثانية، بعد الفوز على كوستاريكا 1-0، من أجل حسم تأهله للدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة، لكنّها فشلت في ذلك.



وبفوزها اليوم خلطت سويسرا الأوراق في المجموعة الخامسة، حيث باتت تقبع في المركز الثاني خلف البرازيل بنفس عدد النقاط (4) مع تفوّق البرازيل بفارق الأهداف، وخلفهما صربيا بـ3 نقاط.



وباتت الجولة الثالثة في هذه المجموعة ناريّة ومفتوحة على كلّ الاحتمالات، أي من الممكن أن يتأهل فريقَين من الثلاثة المذكورين (البرازيل - سويسرا - صربيا)، ومن الممكن لأيٍّ منهم توديع البطولة.



يذكر أنّ البرازيل تواجه صربيا في الجولة الثالثة، على أن تُلعب مباراة كوستاريكا وسويسرا في نفس الوقت.