الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية في بلدة كفربطنا السورية السبت 23 حزيران 2018 | 07:56 ابرز ما في هذا الخبر الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية في بلدة كفربطنا السورية موجود أيضاً في: سوريا اليوم

واشار أحد السكان المحليين للصحافيين الى اننا “كنا نعيش في خوف دائم وكان المسلحون يهددوننا بالسلاح باستمرار و إجبارنا على العمل لديهم، ولكن الآن عادت السلطة الشرعية وبدعم من الجيش الروسي- نحن الآن في أمان هذا هو أهم شيء.”

أعلن مركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أن “العسكريين الروس قاموا بعمل إنساني في بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية، حيث وزعوا 7.5 طن من المنتجات الصحية” .ولفت رئيس البلدة توفيق بغاج الى ان “لدينا في المدينة فريق من المتطوعين يساعد على توزيع المساعدات الإنسانية، بمجرد أن علمنا عن العمل الإنساني، جرى بسرعة تحضير القوائم، وجمعنا المعلومات عن خمسمائة عائلة أكثر المحتاجين ودعوناهم إلى هنا اليوم”.واشار أحد السكان المحليين للصحافيين الى اننا “كنا نعيش في خوف دائم وكان المسلحون يهددوننا بالسلاح باستمرار و إجبارنا على العمل لديهم، ولكن الآن عادت السلطة الشرعية وبدعم من الجيش الروسي- نحن الآن في أمان هذا هو أهم شيء.”