هل يثير طنين الأذن القلق؟ السبت 23 حزيران 2018 | 08:04 ابرز ما في هذا الخبر هذه الحالة لا تستدعي القلق وتختفي من تلقاء نفسها موجود أيضاً في: صحة



وأوضحت الطبيبة الألمانية أن طنين الأذن من الأمور الطبيعية، وقد يظهر بسبب الضوضاء والإجهاد والانفعالات العاطفية المفرطة من خلال تحرير العديد من الناقلات الكيميائية في خلايا حاسة السمع بشكل أكبر من المعتاد.



وتشير مازورك إلى أن الطنين يختفي في معظم الحالات بعد وقت قصير، لكن في الوقت ذاته يتعين الابتعاد عن مسبباته، ويعتبر طنين الأذن مزمناً إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر، ولا يتم تشخيص الطنين بأنه حالة مرضية إلا عند الشعور بقيود شديدة بسببه.

رغم أن طنين الأذن يعتبر من المشاكل الصحية المزعجة، إلا أن البروفيسور بريغيت مازورك مديرة مركز طنين الأذن بمستشفى شارتيه بالعاصمة الألمانية برلين أوضحت أن هذه الحالة لا تستدعي القلق وتختفي من تلقاء نفسها.وأوضحت الطبيبة الألمانية أن طنين الأذن من الأمور الطبيعية، وقد يظهر بسبب الضوضاء والإجهاد والانفعالات العاطفية المفرطة من خلال تحرير العديد من الناقلات الكيميائية في خلايا حاسة السمع بشكل أكبر من المعتاد.وتشير مازورك إلى أن الطنين يختفي في معظم الحالات بعد وقت قصير، لكن في الوقت ذاته يتعين الابتعاد عن مسبباته، ويعتبر طنين الأذن مزمناً إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر، ولا يتم تشخيص الطنين بأنه حالة مرضية إلا عند الشعور بقيود شديدة بسببه.