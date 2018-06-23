من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

فيسبوك "يفتح" العيون المغلقة في الصور!

السبت 23 حزيران 2018
| 08:28
 
فيسبوك "يفتح" العيون المغلقة في الصور!
ابرز ما في هذا الخبر

فيسبوك “يفتح” العيون المغلقة في الصور!
موجود أيضاً في:
طوّر فيسبوك طريقة مبتكرة لـ “لإنقاذ” الصور التي يرمش فيها الأشخاص عن طريق الخطأ.

واستخدم فريق من مهندسي فيسبوك تقنية جديدة تسمى “‘in-painting”، حيث يعمل البرنامج على استبدال العين المغلقة بأخرى مفتوحة، ولكن بطريقة تبدو واقعية بشكل لافت للنظر. وقام المهندسون بتدريب نظام التعلم الآلي، الذي يسمى ” Generative Adversarial Network”، لإعادة فتح العيون المغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب اثنين من الشبكات العصبية على التعرف على عيون المستخدمين في مليوني صورة، وإعادة إنشائها من خلال الرجوع إلى مجموعة من الصور المرجعية، حيث يتم جمع المعلومات عن لون جلد المستخدم وشكل العين ولون القزحية.

وقدم حوالى 200 ألف شخص صورهم للدراسة، كما شملت مجموعة بيانات منفصلة لـ 100 ألف صورة للمشاهير.

وقال الباحثون إنه ليس هناك شك في أن الخوارزميات الواقعية لإعادة تصحيح معالم الوجه، تعتبر موضوع بحثي متنامي فيما يتعلق بتقنيات الكمبيوتر المتطورة والتعلم الآلي.

وأضافوا أن خوارزميات إعادة التنقيح استخدمت على نطاق واسع في مهام مختلفة، بما في ذلك إزالة اللون الأحمر من العيون والشوائب والتلاعب بميزات الوجه، وتصميم ماكياج اصطناعي.

ومع ذلك، فقد تعرضت التقنية المبتكرة لمشكلة كبيرة عند التدرّب على الصور التي تحتوي على نظارات أو قصات شعر معينة. كما تواجه التقنية مشكلة في تحليل الوجوه ضمن الصورالمزدحمة بالأشخاص.

ومن غير الواضح ما إذا كان فيسبوك يخطط لإطلاق التكنولوجيا الجديدة للاستخدام على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الأم.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب