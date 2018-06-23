القبض على 3 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في مدينة شحات الليبية

أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات الملازم حسن أبو كريم، شرقي البلاد، أن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات قد ألقى القبض، على ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش.



وأكد أبو كريم أن "قسم البحث الجنائي في شحات يضبط ثلاث عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي" ، مضيفاً "جاءت عملية القبض عليهم بعد خروجهم من مدينة درنة".



وأضاف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن "هؤلاء اعترفوا بقيامهم بجرائم قتل كثيرة في مدينة درنة وأن أدوارهم كانت متنوعة ما بين خطف واغتيال ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنين ومحاربة قوات الجيش في محور الحيلة والفتائح ".



وأشار إلى أن "المتهم الأول مقيم بمنطقة الأبرق بعد هروبه من درنة حيث كان دوره الاغتيال والخطف ومحاربة الجيش"، مشيراً أن "المتهم الثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات ودوره واعظ للتعبئة بالفكر الإرهابي".