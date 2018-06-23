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#التاريخ_إن_حكى عن.. ميشيل عفلق

السبت 23 حزيران 2018
| 08:36
 
ابرز ما في هذا الخبر

وقفة مع التاريخ
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في مثل هذا اليوم من عام 1989 توفى السياسي السوري ومؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي ميشيل عفلق.
وعفلق هو مفكر قومي عربي كان له الدور الأكبر في تأسيس حزب البعث الذي أصبح فيما بعد حزب البعث العربي الاشتراكي. ولد في دمشق وأكمل دراسته الجامعية في باريس. بعدها عاد إلى دمشق وتنقل بينها وبيروت والقاهرة وبغداد. توفي في مشفى في باريس.
بدأ عفلق الكتابة في تشرين الأول عام 1935 وكان آخر ما ألفه هو "الديمقراطية والوحدة عنوان المرحلة الجديدة" عام 1989 في ذكرى إنشاء الحزب وانتهاء الحرب العراقية الإيرانية.
تعرض ميشيل عفلق لانتقادات من مراقبين اعتبروا أنه كان حالمًا أكثر مما كان واقعيا، وأنه لم يضع خطة للعمل على تحقيق الوحدة بل اكتفى بوضع الأساس الفكري.
 
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