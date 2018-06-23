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الأمم المتحدة تطالب بانسحاب القوات الروسية من مولدافيا

السبت 23 حزيران 2018
| 08:49
 
الأمم المتحدة تطالب بانسحاب القوات الروسية من مولدافيا
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الأمم المتحدة تطالب بانسحاب القوات الروسية من مولدافيا
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يدعو إلى انسحاب القوات الروسية المتمركزة منذ أكثر من 26 عاما في مولدافيا، وذلك في خطوة غير مسبوقة دانتها موسكو، وتم تبني القرار غير الملزم بغالبية 64 صوتا، وعارضته 15 دولة، في وقت امتنع 83 بلدا عن التصويت.

ويدعو القرار روسيا إلى أن "تُكمل بطريقة منظمة وبلا شروط وبدون مزيد من التأخير انسحاب قواتها وأسلحتها من أراضي جمهورية مولدافيا".

كما يُبدي النص "قلقا عميقا إزاء استمرار تواجد" هذه القوات في مولدافيا "بدون موافقة هذه الدولة العضو في الأمم المتحدة".
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