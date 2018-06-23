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"إنستغرام" يتوسع إلى مقاطع الفيديو الطويلة ويتطلع لمنافسة يوتيوب

السبت 23 حزيران 2018
| 09:03
 
"إنستغرام" يتوسع إلى مقاطع الفيديو الطويلة ويتطلع لمنافسة يوتيوب
ابرز ما في هذا الخبر

إنستغرام سيضيف قسما مخصصا لمقاطع الفيديو الطويلة

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قال موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الذي تملكه شركة فيسبوك، إنه سيضيف قسما مخصصا لمقاطع الفيديو الطويلة ليوسع نطاق تطبيقه لمشاركة الصور ضمن منافسة بين خدمات البث على وقت المستهلك.
وقال الرئيس التنفيذي لإنستغرام كيفن سيستروم خلال حفل في سان فرانسيسكو إن القسم سيحمل اسم (آي.جي.تي.في) وسيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين.
وأضاف أن القسم سيبدأ كجزء من تطبيق إنستغرام كما سيكون متاحا كتطبيق خاص.
وأبلغ سيستروم الصحفيين والموظفين وصانعي مقاطع الفيديو أن إنستغرام تجاوز في الآونة الأخيرة مليار مستخدم نشط شهريا.
وتنفق شركات تكنولوجية مثل فيسبوك وألفابت، التي تملك يوتيوب، وسناب، التي تملك سنابشات، بكثافة لتطوير خدمات مقاطع الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب المستخدمين وشركات الإعلانات على حد سواء.
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