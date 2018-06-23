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تحطم طائرة عسكرية في أميركا

السبت 23 حزيران 2018
| 09:22
 
تحطم طائرة عسكرية في أميركا
ابرز ما في هذا الخبر

تحطم طائرة عسكرية في أميركا
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تحطمت طائرة عسكرية خفيفة من طراز A-29 Super Tucano في ولاية نيومكسيكو الأميركية على مسافة 100 كم شمالي قاعدة هولومان الجوية.
وذكرت قيادة القاعدة الأميركية المشار إليها، أن الحادث أسفر عن إصابة أحد الطيارين ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال مصير الآخر مجهولا حتى الآن.
وأضافت أن عسكريا ثالثا كان على متن الطائرة ووعدت بتقديم معلومات إضافية عنه لاحقا عندما يصبح ذلك ممكنا.
وأشارت إلى أن الطائرة كانت تنفذ تحليقا تدريبيا وسقطت قرب ميدان للتدريب ولا يزال سبب الحادث مجهولا.
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