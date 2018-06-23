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منافس أردوغان: سنعيد 4 ملايين سوري لبلادهم بـ "الطبل والمزمار"!

السبت 23 حزيران 2018
| 09:24
 
منافس أردوغان: سنعيد 4 ملايين سوري لبلادهم بـ "الطبل والمزمار"!
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مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض سيعيد 4 ملايين مواطن سوري إلى بلادهم "على إيقاع أصوات الطبل والمزمار
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جدّد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنجه، تأكيده على أنه سيعيد 4 ملايين مواطن سوري إلى بلادهم "على إيقاع أصوات الطبل والمزمار"، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد غدٍ الأحد، قائلاً إنّه سيؤسس أيضاً جهازا قضائيا جديدا يتمتع بـ"الحيادية والاستقلال والفعالية".

وتابع إنجه في خطاب في العاصمة التركية: "في غضون 100 يوم الأولى من انتخابي، سأتجول في عواصم الاتحاد الأوروبي، وسأجعل هدفنا في الانضمام إلى الاتحاد على رأس أولوياتنا"، موضحاً أنه سيلغي كافة رسوم الامتحانات في كل الأطوار التعليمية، من المرحلة الابتدائية حتى مرحلة الدكتوراه.

وأشار إلى أنه سيحقق الاستقلالية التامة لعمل البنك المركزي التركي، خالصاً إلى أنّه "سيلغي حالة الطوارئ في البلاد في غضون 100 يوم".

وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، يشكل السوريون أغلبهم، بأكثر من 3 ملايين لاجئ.
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