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هجوم عنيف من وائل جسّار على أحلام: "ما بعرفك ومش شايفك"!

السبت 23 حزيران 2018
| 09:33
 
هجوم عنيف من وائل جسّار على أحلام: "ما بعرفك ومش شايفك"!
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هجوم عنيف من وائل جسّار على أحلام
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تجدد الخلاف بين الفنان وائل جسار وبين الفنانة الإماراتية أحلام على خلفية موقفه من الموسم الرابع برنامج "ذا فويس" والذي كانت أحلام عضو لجنة تحكيم وقوله إنّه ليس بمستوى المواسم السابقة.

قال وائل جسار في لقاء مع "عرب وود" إنّه لا يعرف أحلام قائلاً: "مين أحلام؟ ما بعرف أحلام، عندما تردّ على الفنانين برقيّ عندها يمكن أن أردّ عليها برقيّ ولكن عندما تدّعي أنها لا تعرف وائل جسار فأنا أقول لها: مش شايفك".

وكانت أحلام قد انتقدت بشدة وائل جسار خلال حلقات برنامج "ذا فويس"، وقالت: "عليك أن تفتح التلفزيون وتشاهد ذا فويس لكي تنظّف أذنك".
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