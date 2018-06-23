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الأرجنتين تتلقى دفعة أولى من قرض بـ50 مليار دولار من صندوق النقد

السبت 23 حزيران 2018
| 09:38
 
الأرجنتين تتلقى دفعة أولى من قرض بـ50 مليار دولار من صندوق النقد
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الأرجنتين تتلقى دفعة أولى من قرض بـ50 مليار دولار من صندوق النقد
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أعلن البنك المركزي الارجنتيني أن "الارجنتين تلقت 15 مليار دولار وهي تمثل الدفعة الاولى من قرض قيمته 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".

وبعد أزمة البيزو التي تسبّبت في خسارة عملة الأرجنتين 35% من قيمتها منذ بداية العام، طلبت بوينوس آيرس المساعدة من صندوق النقد، وقد وافقت إدارة الصندوق رسميًا الأربعاء على خطة اقتصادية تمتدّ على ثلاث سنوات قدّمتها الحكومة الأرجنتينية.

هذا وتعتزم الأرجنتين استخدام الشريحة الأولى من القرض لدعم الموازنة، فيما ستكون الشريحة المتبقية البالغة 35 مليار دولار "احتياطية".
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