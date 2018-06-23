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مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني شارك بالحرب العراقية_الايرانية ودرب عناصر حزب الله!

السبت 23 حزيران 2018
| 10:04
 
مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني شارك بالحرب العراقية_الايرانية ودرب عناصر حزب الله!
ابرز ما في هذا الخبر

كان قائدا عسكريا خلال الحرب العراقية الإيرانية
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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن مقتل قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني، العميد شاهرخ دايي بور، خلال مواجهات مع تنظيم "داعش" في مدينة البوكمال السورية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن دايي بور، يتحدّر من مدينة كرمانشاه غربي إيران، وعمل في البحرية الإيرانية وكان قائدا عسكريا خلال الحرب العراقية الإيرانية.


وذكرت "فارس"، أن بور، أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على تدريب مقاتلين من "حزب الله".
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