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وزير التعليم العالي يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصفية مفاعل تموز

السبت 23 حزيران 2018
| 10:26
 
وزير التعليم العالي يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصفية مفاعل تموز
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وزير التعليم العالي يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصفية مفاعل تموز
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أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّ "وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في فيينا، وناقشا الآليات والمعالجات المنفذة من الخبراء العراقيين في تصفية مفاعل تموز ضمن سياق التزامات العراق الدولية"

ولفتت الوزارة في بيان الى أنّ "العيسى استعرض خلال اللقاء إجراءات المؤسسات العراقية المعنية في وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بشأن تصفية مخلفات مفاعل تموز والخطوات المتبعة والتوقيتات المرسومة لبرنامج المعالجة، ودعا الوكالة الدولية إلى مزيد من الدعم للعراق في مجال توظيف التكنولوجيا النووية في الاحتياجات الطبية وإنشاء مركز صحي خاص لمعالجة أمراض السرطان في العراق".

وأشار البيان، إلى أن "مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أكد استعدادهم إلى بذل أقصى درجات التعاون مع العراق فيما يتعلق بتصفية مخلفات مفاعل تموز وإنشاء مركز صحي متخصص لأمراض السرطان".

وفي سياق متصل، تابع البيان، أن "وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عقد اجتماعا مع مسؤولي قسم التعاون التقني في الوكالة الدولية وبحثوا الإجراءات العملية الخاصة بتصفية المخلفات في موقع مفاعل تموز واتفقوا على التحاق عدد من الخبراء العراقيين في برنامج تنسيقي في مقر الوكالة الدولية في فينا خلال الاسبوعين المقبلين يعقبه زيارة الخبراء الدوليين إلى بغداد لمتابعة تنفيذ الخطة العلمية المشتركة والإجراءات الخاصة بالمفاعل".

كما أضاف البيان، أن "وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى عقد اجتماعا مع خبراء قسم الأمن النووي في المنظمة وناقشوا آليات التعاون مع المؤسسات المعنية في العراق والتفاهم المشترك باتجاه تطوير القدرات العراقية في مجال الأمن النووي".
 
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