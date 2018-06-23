وزير الداخلية الايطالي: مستقبل الاتحاد الاوروبي معرض للخطر

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية أن "مستقبل الاتحاد الأوروبي معرض للخطر وستتحدد ملامحه خلال السنة المقبلة"، مضيفا: "خلال سنة سيتضح ما إذا ستبقى هناك أوروبا الموحدة".



ووفقا لسلفيني، فالكثير يتوقف على نتائج المفاوضات المرتقبة حول ميزانية الاتحاد والانتخابات في البرلمان الأوروبي المقررة عام 2019.



واشار الى أن "بلاده لن تسمح بوصول مزيد من المهاجرين إلى أراضيها"، معتبرا أنه "لا يمكننا استقبال ولو حتى شخصا واحدا، بل نتمنى لو استطعنا ترحيل بعضهم إلى مكان آخر".



وكان وعد سالفيتي بتقديم "خارطة طريق" بشأن مسألة الهجرة للمفوضية الأوروبية تتضمن أربع نقاط أساسية، وهي تعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود Frontex، واتفاقيات مع دول شمال إفريقيا من أجل تخفيف "ضغط الهجرة"، وإنشاء نظام جديد لاستقبال المهاجرين، إضافة إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.