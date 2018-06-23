هذه المنافذ الحدودية ستفتح بين العراق وايران لاستقبال زوار الأربعينية!

أعلنت وزارة الداخلية الايرانية، اليوم، عن اتفاق مع العراق على فتح منافذ حدودية جديدة بين البلدين، فضلاً عن اعادة فتح منافذ مغلقة أمام الزوار الايرانييين.



وقالت وكالة انباء "فارس"، أن "وزارة الداخلية الايرانية اتفقت مع المسؤولين العراقيين على فتح المنافذ الحدودية لتنقل زوار اربعينية الامام الحسين قبل شهر واحد من مراسم الزيارة، كما تم الاتفاق على فتح منافذ حدودية جديدة".

ومن المقرر ان يتم فتح منفذ "خسروي" الحدودي بمحافظة "كرمانشاه" غرب ايران، كما تم تقديم اقتراح بفتح منفذ "سومار" في حال زيادة عدد الزوار بهدف تسهيل عبورهم الحدود العراقية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين الدولتين.



واستنادا الى هذا الاتفاق فان منفذي "شلامجة" و"جذابة" الحدوديين في محافظة "خوزستان" جنوب غرب ومنفذي "مهران" و"خسروي" في محافظتي "ايلام وكرمانشاه" ستفتح أبوابها لاستقبال زوار الاربعينية خلال العام الجاري وفي حال زيادة عدد الزوار سيتم فتح منفذ "سومار" حيث ستبلغ عدد المنافذ الحدودية مع العراق خمسة.



يشار الى أن ثلاثة منافذ حدودية بين إيران والعراق كانت تستقبل الزوار العام الماضي خلال زيارة الاربعينية.