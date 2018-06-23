العاهل الأردني يلتقي بومبيو في واشنطن.. وهذا ما دار بينهما!

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في واشنطن، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وتناول اللقاء مساعي تحريك عملية السلام، وأكد عبد الله ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.



وتطرق اللقاء أيضا إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.



وفي الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية دعم مساعي التوصل إلى حل سياسي لها ضمن مسار جنيف، وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، والتي جرى التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.