بيونغ يانغ تعيد رفات 215 جنديا أميركيا قضوا في الحرب الكورية

رسلت القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، 215 نعشا إلى حدود كوريا الشمالية لنقل رفات جنود أمريكيين قضوا في الحرب الكورية.



ونقلت وكالة يونهات للأنباء بالإشارة إلى مصدر عسكري اليوم السبت: "انطلقت ثلاثون حافلة تابعة للجيش الأميركي في جمهورية كوريا، محملة بتوابيت مخصصة لرفات الجيش الأميركي". وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم إرسال هذه التوابيت إلى كوريا الشمالية.



وتشير بيانات الجيش الأميركي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أمركي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953.