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كاظم الساهر يفتتح مهرجان "موازين" وسط غضب شعبي!

السبت 23 حزيران 2018
| 11:24
 
كاظم الساهر يفتتح مهرجان "موازين" وسط غضب شعبي!
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الساهر افتتح مهرجان موازين
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افتتح الفنان العراقي كاظم الساهر، المعروف باسم قيصر الأغنية العربية، مساء الجمعة، مهرجان موازين إيقاعات العالم 17، الذي يستمرّ لغاية 30 يونيو الجاري.

وغنّى كاظم باقة من أشهر أغانيه؛ منها "مدرسة الحب"، و"نسيت دائي"، و"عيد العشاق"، و"كوني امرأة خطرة"، و"أكرهها"، و"ليلى".

كما أهدى جمهوره أغنية بعنوان "حنية حنية"، وهي أغنية عراقية قال إنه كتبها ولحّنها ويغنّيها لأول مرة.

ومن على منصّة "السويسي" المخصّصة للفنانين الغربيّين شارك فنان البوب والموسيقى الإلكترونية الهولندي، مارتن غاريكس، في الافتتاح.

غاريكس، البالغ من العمر 21 عاماً، استطاع في ظرف 5 سنوات الارتقاء إلى مستوى عالمي في أوساط البوب والموسيقى الإلكترونية، وشارك في أكبر المهرجانات العالمية، وفاز مرّتين بالمرتبة الأولى ضمن توب 100 لـ "د يدجيماغ".

ويعدّ مهرجان موازين أحد أشهر المهرجانات الموسيقية الدولية، والأضخم عربياً وأفريقياً، وقدّرت اللجنة المنظّمة عدد الجمهور الذي حضر دورة العام الماضي بـ2.5 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان افتُتح وسط دعوات أطلقها ناشطون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة لمقاطعة حضور المهرجان، على غرار حملة المقاطعة الشعبية التي تطول ثلاث شركات للمحروقات والحليب والماء المستمرّة منذ شهرين.

ويحتج النشطاء على ما يعتبرونه هدراً كبيراً للأموال في المهرجان، معتبرين أن الفقراء أولى بها من "موازين".
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