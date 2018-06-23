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ضبط عدداً من موظفي شركة مدار دجلة متلبسين بمعاملات مرورية غير اصولية

السبت 23 حزيران 2018
| 11:30
 
ضبط عدداً من موظفي شركة مدار دجلة متلبسين بمعاملات مرورية غير اصولية
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ضبط عدداً من موظفي شركة مدار دجلة متلبسين بمعاملات مرورية غير اصولية
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أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم، أنّ " المفرزة الخاصة بمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور العامة تمكنت من القبض على عدد من موظفي شركة مدار دجلة متلبسين بترويج معاملات مرورية لمركبات دون حضور أصحابها الأصليين مقابل المال".

واضافت في بيان ان "عملية الضبط تمت نتيجة لمتابعة المفرزة الخاصة بمكتب تفتيش المرور لأعمال موقع تسجيل المركبات في الكاظمية، فقد ضبطت المفرزة التفتيشية بحوزة موظفين من شركة مدار دجلة المتعاقدة مع مديرية المرور والمسؤولة عن سحب استمارات تسجيل العجلات عدد من المستمسكات العائدة لمواطنين يرومون سحب استمارات دون حضورهم مقابل مبالغ مالية تدفع لأولئك الموظفين".

وتابعت ان "المفرزة التفتيشية نظمت محظر ضبط بالمستمسكات والاستمارات ودونت افادات الموظفين وعرضتها أمام القضاء للبت بقضيتهم".

واضافت في السياق ذاته ان "مفارز مكتب المفتش العام في مديرية المرور ضبطت 3 معقبين متلبسين بترويج معاملات لا تعود لهم بصلة قانونية خلافا للضوابط والتعليمات مقابل المال، حيث تم ضبط اثنين منهم في موقع تسجيل التاجيات والثالث في موقع الكاظمية المروري".

وأكدت ان "المفارز الضابط نظمت محاضر ضبط اصولية ودونت افادات المعقبين وسلمتهم الى مراكز الشرطة المختصة بغية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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