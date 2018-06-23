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ما مصير "اليورو" بعد 10 سنوات من الآن؟!

السبت 23 حزيران 2018
| 11:46
 
ما مصير "اليورو" بعد 10 سنوات من الآن؟!
ابرز ما في هذا الخبر

ما مصير "اليورو" بعد 10 سنوات من الآن؟!
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ردَّ وزير المال الألماني أولاف شولز على سؤال حول ما إذا كانت العملة الأوروبية "اليورو" ستظلّ قائمة بعد 10 سنوات.

وأكّد شولز في حديث لصحيفة "راينشي بوست الألمانية ينشر اليوم أن "لا رجوع عن اليورو"، مشدّداً على أنّه "يضمن مستقبلنا المشترك في أوروبا".

وأوضح أنّ "خطة مبدئية لتعزيز منطقة اليورو اتفقت عليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثات في منتجع ميسبرغ خارج برلين هذا الأسبوع ستحمي اليورو من الأزمات".

وأضاف: "مع اتفاقات ميسبرغ نحن نعزّز بناء منزل أوروبا، إنّه يحتوي على سقف متين يتحمل العواصف والأيام المطيرة في المستقبل. لدينا قوة دافعة جديدة في أوروبا والفضل في هذا يرجع إلى الرئيس ماكرون".
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