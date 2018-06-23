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أكثر من 139 الف سائح زاروا السليمانية خلال عيد الفطر

السبت 23 حزيران 2018
| 11:48
 
أكثر من 139 الف سائح زاروا السليمانية خلال عيد الفطر
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مجموع السائحين الذين دخلوا الى السليمانية من 12 حزيران ولغاية 21 حزيران بلغ 139 الف و721

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أعلنت مديرية السياحية في السليمانية، اليوم، أنّ "مجموع السائحين الذين دخلوا الى السليمانية من 12 حزيران ولغاية 21 حزيران بلغ 139 الف و721 ".
وبيّن مدير السياحة السليمانية علي رؤوف خلال مؤتمر صحفي أنّ "هذه النسبة ارتفعت مقارنة مع العيد في العام الماضي بنسبة 40%".
وأضاف ان "عدد السائحين في عام 2017 بلغ 96 الف"، مشيرا الى ان "85% من الزائرين والسائحين كانوا من مناطق وسط وجنوب العراق".
واكد ان "سبب هذه الزيادة يعود الى نجاح خطة المديرية والحكومة المحلية حول استقبال السائحين والى استباب الوضع الامني في كردستان".
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