من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

شركة الصناعات الحربية العامة تعلن تعرض احد مواقعها في كربلاء الى تفجير وتطالب بتأمين الحماية

السبت 23 حزيران 2018
| 12:03
 
شركة الصناعات الحربية العامة تعلن تعرض احد مواقعها في كربلاء الى تفجير وتطالب بتأمين الحماية
ابرز ما في هذا الخبر

شركة الصناعات الحربية العامة تعلن تعرض احد مواقعها في كربلاء الى تفجير وتطالب بتأمين الحماية
موجود أيضاً في:


أعلنت شركة الصناعات الحربية العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تعرض احد مواقعها الواقعة بالقرب من محافظة كربلاء المقدسة الى تفجير بعبوة ناسفة ما أدّى الى اصابة اثنين من منتسبي الموقع بجروح بليغة.
وقال مدير عام الشركة المهندس مظهر صادق سبع التميمي في تصريح ان "عبوة ناسفة انفجرت الخميس عند مدخل موقع المعتصم التابع للشركة والمسمى حاليا موقع الاشتر والواقع بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة 10كم غربا بأتجاه منطقة جرف الصخر ما ادى الى اصابة اثنين من منتسبي الموقع بأصابات بليغة تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، موضحا أن "الشركة بدأت بأعادة اعمار وتأهيل هذا الموقع منذ سنة من خلال مواردها الذاتية حيث تم اعادة تأهيل مبنى الادارة وعدد من الورش الانتاجية ولا زال مشروع التأهيل قيد الانجاز".
وأضف إنّ "الموقع كان تحت حماية فوج ذي قار الذي تم استبداله بقوة حماية السرية الرابعة فوج طوارئ الكرار / شرطة المسيب / بابل منتصف شهر رمضان حيث قامت هذه القوة قبل عدة ايام بقطع الطريق المؤدي الى الموقع بساتر ترابي وعلى الرغم من اعتراض الشركة والمراجعات المتكررة من اجل اعادة فتح الطريق دون جدوى تعرض بعدها مدخل الموقع اثناء خروج المنتسبين يوم الخميس 21/6/2018 عند الساعة الثانية ظهرا الى تفجير بعبوة ناسفة خلفت عددا من الاصابات".
وطالب التميمي بقتح تحقيق بالحادث وتأمين الحماية الكاملة للموقع لما لهذا الامر من تأثيرات سلبية الهدف منها ايقاف عجلة العمل فيه .
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب