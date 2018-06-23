شركة الصناعات الحربية العامة تعلن تعرض احد مواقعها في كربلاء الى تفجير وتطالب بتأمين الحماية





أعلنت شركة الصناعات الحربية العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تعرض احد مواقعها الواقعة بالقرب من محافظة كربلاء المقدسة الى تفجير بعبوة ناسفة ما أدّى الى اصابة اثنين من منتسبي الموقع بجروح بليغة.

وقال مدير عام الشركة المهندس مظهر صادق سبع التميمي في تصريح ان "عبوة ناسفة انفجرت الخميس عند مدخل موقع المعتصم التابع للشركة والمسمى حاليا موقع الاشتر والواقع بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة 10كم غربا بأتجاه منطقة جرف الصخر ما ادى الى اصابة اثنين من منتسبي الموقع بأصابات بليغة تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، موضحا أن "الشركة بدأت بأعادة اعمار وتأهيل هذا الموقع منذ سنة من خلال مواردها الذاتية حيث تم اعادة تأهيل مبنى الادارة وعدد من الورش الانتاجية ولا زال مشروع التأهيل قيد الانجاز".

وأضف إنّ "الموقع كان تحت حماية فوج ذي قار الذي تم استبداله بقوة حماية السرية الرابعة فوج طوارئ الكرار / شرطة المسيب / بابل منتصف شهر رمضان حيث قامت هذه القوة قبل عدة ايام بقطع الطريق المؤدي الى الموقع بساتر ترابي وعلى الرغم من اعتراض الشركة والمراجعات المتكررة من اجل اعادة فتح الطريق دون جدوى تعرض بعدها مدخل الموقع اثناء خروج المنتسبين يوم الخميس 21/6/2018 عند الساعة الثانية ظهرا الى تفجير بعبوة ناسفة خلفت عددا من الاصابات".

وطالب التميمي بقتح تحقيق بالحادث وتأمين الحماية الكاملة للموقع لما لهذا الامر من تأثيرات سلبية الهدف منها ايقاف عجلة العمل فيه .