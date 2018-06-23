المساري: على القضاء الاسراع في تنفيذ القانون من خلال العد والفرز الكلي لكشف حجم التزوير الكبير

أكّد القيادي في تحالف القرار العراقي الأمين العام لحزب الحق الوطني، أحمد المساري، أنّ "قرار المحكمة الاتحادية الذي اقر التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب كان واضحا للجميع ولايقبل التأويل اذ ان المحكمة الاتحادية اقرت المادة الاولى من القانون والتي تضمنت إلغاء عملية العد والفرز الالكتروني وهذا يتضمن إلغاء ماتمخض عنها من نتائج واعتماد عملية العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في داخل العراق وخارجه حسب ما جاء بتعديل الثالث لقانون الانتخابات".



وفي بيان صادر عنه، قال المساري إنّ "اي تحايل على القانون في هذه العملية لن نسمح به إطلاقاً"، محذرا "من التحايل كونه سيفقد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ويصادر ارادته ويسمح للمزورين بالسيطرة على مقدرات البلد وقراره والاساءة الى العملية الديمقراطية بسبب حجم التزوير والخروقات التي حصلت في الانتخابات".



واشار المساري الى ان "حماية العملية الديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين وابعادها عن اي تاثيرات سياسية او حزبية وهذا يتطلب من القضاء العراقي الذي نثق به كثيرا ان لايستمع لكلام المزورين والفاسدين وتأثيراتهم والتزام الحياد"، مضيفا: "على القضاء الاسراع في تنفيذ القانون من خلال العد والفرز الكلي لكشف حجم التزوير الكبير الذي حصل سيؤدي الى تغيير في النتائج يحقق الثقة وللاطمئنان لكافة الاحزاب السياسية ويعيد للمواطنين ثقتهم بالعملية الانتخابية من خلال المحافظة على أصواتهم".