من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

المساري: على القضاء الاسراع في تنفيذ القانون من خلال العد والفرز الكلي لكشف حجم التزوير الكبير

السبت 23 حزيران 2018
| 12:09
 
المساري: على القضاء الاسراع في تنفيذ القانون من خلال العد والفرز الكلي لكشف حجم التزوير الكبير
ابرز ما في هذا الخبر

المساري يطالب القضاء بتنفيذ العد والفرز الكلي
موجود أيضاً في:
أكّد القيادي في تحالف القرار العراقي الأمين العام لحزب الحق الوطني، أحمد المساري، أنّ "قرار المحكمة الاتحادية الذي اقر التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب كان واضحا للجميع ولايقبل التأويل اذ ان المحكمة الاتحادية اقرت المادة الاولى من القانون والتي تضمنت إلغاء عملية العد والفرز الالكتروني وهذا يتضمن إلغاء ماتمخض عنها من نتائج واعتماد عملية العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في داخل العراق وخارجه حسب ما جاء بتعديل الثالث لقانون الانتخابات".

وفي بيان صادر عنه، قال المساري إنّ "اي تحايل على القانون في هذه العملية لن نسمح به إطلاقاً"، محذرا "من التحايل كونه سيفقد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ويصادر ارادته ويسمح للمزورين بالسيطرة على مقدرات البلد وقراره والاساءة الى العملية الديمقراطية بسبب حجم التزوير والخروقات التي حصلت في الانتخابات".

واشار المساري الى ان "حماية العملية الديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين وابعادها عن اي تاثيرات سياسية او حزبية وهذا يتطلب من القضاء العراقي الذي نثق به كثيرا ان لايستمع لكلام المزورين والفاسدين وتأثيراتهم والتزام الحياد"، مضيفا: "على القضاء الاسراع في تنفيذ القانون من خلال العد والفرز الكلي لكشف حجم التزوير الكبير الذي حصل سيؤدي الى تغيير في النتائج يحقق الثقة وللاطمئنان لكافة الاحزاب السياسية ويعيد للمواطنين ثقتهم بالعملية الانتخابية من خلال المحافظة على أصواتهم".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب