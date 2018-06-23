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نائب عن البصرة: تسريب اسئلة الامتحانات "خطر بالغ" على العملية التعليمية

السبت 23 حزيران 2018
| 12:19
 
نائب عن البصرة: تسريب اسئلة الامتحانات "خطر بالغ" على العملية التعليمية
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نائب عن البصرة: تسريب اسئلة الامتحانات "خطر بالغ" على العملية التعليمية
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رأى النائب عن محافظة البصرة، خلف عبد الصمد خلف، اليوم، ان "المعلومات التي اشارت الى تسريب اسئلة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي قبيل موعد الامتحان، تشكل خطرا بالغا على العملية التعليمية واحباطا لدى الطلبة المجتهدين وتهديدا جديا لثقة الطالب بوزارة التربية".

وفي بيان صادر عنه، دعا الحكومة ووزارة التربية الى "اتخاذ اجراءات عاجلة في حال ثبت تسريب الاسئلة وان تضع مصلحة الطالب في مقدمة اجراءاتها"، مطالبا بـ"محاسبة من يثبت تواطؤه او تقصيره في هذا الملف الخطير"، مشيرا الى أنّه "على الطلبة في عموم العراق الى التركيز على الامتحانات القادمة و عدم الانجرار وراء الاخبار والتأويلات وان لا يجعلوا مما حصل عاملا يؤثر على استعداداتهم للامتحانات القادمة متمنيا لهم التوفيق".
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