هل التقى بن سلمان نتانياهو في الاردن؟

ادعت صحيفة “معاريف” العبرية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في القصر الملكي الأردني. وذلك على هامش زيارة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإسرائيل بصحبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وكتب جاكي حوجي، المحلل السياسي للصحيفة أن ابن سلمان كان ينتظر نتانياهو في القصر الملكي الأردني، أثناء زيارة الأخير لعمان، يوم الاثنين الماضي، حيث حكى صديق مقرب للكاتب الإسرائيلي هذه الواقعة، بدعوى أن هناك اتصالات مباشرة بين الطرفين، السعودي والإسرائيلي، سواء تحت رعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، أو بدونه.

يذكر أن كوشنر وغرينبلات التقيا نتانياهو، ظهر امس، لترويج “صفقة القرن”، بعد زيارتهما لكل من الأردن ومصر السعودية.

وكان ابن سلمان قد صرح خلال مقابلة سابقة لمجلة “ذي أتلانتيك” الأميركية، بأنه ليس هناك أي اعتراض ديني على وجود إسرائيل، وليس لديه أي اعتراض ديني على أن يعيش الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، وبلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، لافتا إلى أنه حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون هناك “الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي.