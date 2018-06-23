من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

هل التقى بن سلمان نتانياهو في الاردن؟

السبت 23 حزيران 2018
| 12:24
 
هل التقى بن سلمان نتانياهو في الاردن؟
ابرز ما في هذا الخبر

هل التقى بن سلمان نتانياهو في الاردن؟
موجود أيضاً في:
ادعت صحيفة “معاريف” العبرية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في القصر الملكي الأردني. وذلك على هامش زيارة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإسرائيل بصحبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
وكتب جاكي حوجي، المحلل السياسي للصحيفة أن ابن سلمان كان ينتظر نتانياهو في القصر الملكي الأردني، أثناء زيارة الأخير لعمان، يوم الاثنين الماضي، حيث حكى صديق مقرب للكاتب الإسرائيلي هذه الواقعة، بدعوى أن هناك اتصالات مباشرة بين الطرفين، السعودي والإسرائيلي، سواء تحت رعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، أو بدونه.
يذكر أن كوشنر وغرينبلات التقيا نتانياهو، ظهر امس، لترويج “صفقة القرن”، بعد زيارتهما لكل من الأردن ومصر السعودية.
وكان ابن سلمان قد صرح خلال مقابلة سابقة لمجلة “ذي أتلانتيك” الأميركية، بأنه ليس هناك أي اعتراض ديني على وجود إسرائيل، وليس لديه أي اعتراض ديني على أن يعيش الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، وبلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، لافتا إلى أنه حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون هناك “الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب