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الزاملي يطالب بحماية المواطن وممتلكاته وعدم الانشغال بالصراعات السياسية

السبت 23 حزيران 2018
| 12:38
 
الزاملي يطالب بحماية المواطن وممتلكاته وعدم الانشغال بالصراعات السياسية
ابرز ما في هذا الخبر

الزاملي يطالب بحماية المواطن وممتلكاته وعدم الانشغال بالصراعات السياسية
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طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي اليوم، القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه الأجهزة الأمنية لمضاعفة جهودهم من أجل ضمان أمن المواطن وممتلكاته.

وقال الزاملي انه "على القائد العام للقوات المسلحة توجيه الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها لمضاعفة جهودها من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده عموم البلاد بعد هزيمة عصابات داعش الإرهابية"، داعيا إلى عدم الانشغال بالصراعات السياسية والمباحثات الانتخابية مقابل التأثير على أمن وسلامة المواطن وممتلكاته.

وأضاف الزاملي إنّ "مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الأمني تقع على عاتق الجميع ابتداءاً من رجال الأمن والموظف إلى المواطن المدني من خلال تبادل المعلومات وتزويد الاجهزة الامنية بالتحركات المشبوهة للقبض على العصابات الاجرامية وبقايا الخلايا الارهابية"، مشددا "على ضرورة قيام القوات المسلحة بعملية عسكرية محكمة لتأمين المناطق التي شهدت عدة خروقات أمنية مؤخراً والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء على يد بقايا عصابات داعش الارهابي".
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