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العبادي: للحفاظ على حيادية ومهنية القوات المسلحة وإبعاد تأثير الأحزاب عنها

السبت 23 حزيران 2018
| 12:42
 
العبادي: للحفاظ على حيادية ومهنية القوات المسلحة وإبعاد تأثير الأحزاب عنها
ابرز ما في هذا الخبر

العبادي يؤكّد على حصر السلاح بيد الدولة
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شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على اهمية الحفاظ على حيادية ومهنية القوات المسلحة وابعاد تأثير الاحزاب عليها، مؤكدا ان المواطن حاليا لديه ثقة كبيرة واحترام للقوات الامنية والتي جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة والتعامل المهني.

جاء ذلك خلال محاضرة القاها سيادته في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/ كلية الدفاع الوطني والتي حملت عنوان (دور السلطة التنفيذية في اعادة بناء وادارة الدولة )، حيث اعرب العبادي عن تقديره وافتخاره بمكانة الجامعة واهمية اعتماد الجانب العلمي في جميع المجالات.

واضاف ان المؤسسة العسكرية قائمة على اساس مصلحة وحماية المواطنين، مبينا ان البلد تعرّض الى تحدٍ كبير ووجودي وارادوا تمزيقه وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة ابناء شعبنا.

وتابع العبادي ان المؤسسة العسكرية نجحت نجاحا كبيرا في حربها على داعش وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر ان هذه المؤسسة لخدمته وحمايته ولذلك فان اغلب المعلومات عن العصابات الارهابية جاءتنا من المواطنين، مبينا أنّ التحدي المقبل اقتصادي وكيفية ادارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم افضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وهذا يحتاج الى الامن الذي يعد من الاساسيات لتحفيز الاقتصاد.
وأشار رئيس الحكومة الى "أهمية احترام حقوق الانسان من قبل القوات الامنية بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها وكيفية التعامل بين المواطنين والقوات في نقاط التفتيش فحماية المواطنين هي الاساس اضافة الى اهمية احترام المواطنين للقانون".
وأوضح العبادي انه "لايوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به وعلينا جميعا ان نقف ضده"، موكّدا على حصر السلاح بيد الدولة، ومبينا ان هناك جماعات استغلت الحرب على داعش لخزن السلاح من اجل تهديد الدولة وان يكونوا اقوى منها ويبتزوا المواطنين وهذا الامر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح، موضحا ان هناك من المواطنين من امتلك سلاحا بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات، مشيرا الى انه لن يكون هناك اي سلاح خارج اطار الدولة.


واكد العبادي ان الوضع الاقليمي للعراق قد تحسن حاليا وتحول من ان الكل ضده الى ان الكل يريد علاقات معه.
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