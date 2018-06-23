القبض على ارهابي في "الشرطة الاسلامية" و3 دواعش في سنجار



أفاد الناطق باسم الداخلية بأنّ "مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام نينوى ألقى القبض على إرهابي بحوزته استمارة خاصة به لاستقبال الوافدين الجدد لداعش عام 2015 وفيها صورته الشخصية حيث اعترف انه يعمل ضمن ما تسمى (الشرطة الاسلامية)، وبناءً على إعترافاته تم القبض على ثلاث عناصر من داعش حملوا السلاح وأطلقوا عددا من الصواريخ ضد قواتنا الأمنية في (سنجار)".



وأشار المتحدث الى أنّه "تمّ القبض عليهم في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل".