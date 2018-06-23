العبادي: التحدي المقبل اقتصادي يتمثل في كيفية ادارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم افضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وهذا يحتاج الى الامن الذي يعد من الاساسيات لتحفيز الاقتصاد السبت 23 حزيران 2018 | 12:55 ابرز ما في هذا الخبر أخر أخبار القرطاس موجود أيضاً في: